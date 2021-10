Italia, Donnarumma capitano contro il Belgio: l’accoglienza dello “Stadium”

Roberto Mancini premia Gianluigi Donnarumma con la fascia di capitano nel match contro il Belgio, valido per il 3^ posto in Nations League

Dopo la serata da incubo a San Siro, Roberto Mancini ha deciso di premiare Gianluigi Donnarumma. Sono emerse tantissime critiche sui tanti fischi nei confronti dell'ex portiere del Milan nella partita contro la Spagna. Il CT della Nazionale, in occasione della finale per il 3^ posto in Nations League, ha affidato la fascia da capitano al classe 1999. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'accoglienza all'Allianz Stadium di Torino è stata esattamente l'opposto: tanti gli applausi per lui.