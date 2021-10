Italia, Donnarumma acclamato dallo Stadium: i tifosi della Juve ci provano?

Dopo la pioggia di fischi di San Siro arrivano i grandi applausi dello 'Stadium' per Gianluigi Donnarumma. I tifosi della Juventus ci provano?

In occasione della semifinale di 'Nations League' tra Italia e Spagna, San Siro ha accolto il suo ex beniamino Gianluigi Donnarumma con una pioggia di fischi continui. Dal riscaldamento prima, fino ad ogni tocco di palla poi, i tifosi del Milan non hanno perso l'occasione per destabilizzare l'umore dell'ex rossonero. A distanza di pochi giorni, gli azzurri si sono presentati all'Allianz Stadium di Torino per la finale per il 3^ posto contro il Belgio. Uno scenario completamente diverso per il classe 1999, diventato improvvisamente un idolo della tifoseria. Ci sarà lo zampino dei tifosi della Juventus? Molto probabile.