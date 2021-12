Italia, dominio ai Globe Soccer Awards: premiati Mancini e Donnarumma

Italia protagonista ai Globe Soccer Awards del 2021: squadra nazionale dell'anno e tre elementi premiati. Ecco tutti i vincitori.

Si sono svolti oggi i Globe Soccer Awards 2021 e l'Italia è stata la protagonista assoluta. Sono tre gli elementi della Nazionale che sono stati premiati, oltre al fatto che la squadra è stata eletta come nazionale dell'anno. Roberto Mancini è stato scelto come allenatore del 2021, mentre Gianluigi Donnarumma, ex Milan classe 1999, attualmente al Paris Saint-Germain, è stato premiato come portiere dell'anno. Infine, Leonardo Bonucci, classe 1987 della Juventus, è il difensore dell'anno. Ecco tutti gli altri premiati.