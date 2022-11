Italia, i convocati di Mancini: del Milan c’è solo Tonali | News

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le due amichevoli durante la sosta: del Milan presente solo Sandro Tonali

Durante la sosta dedicata al Mondiale in Qatar, l'Italia affronterà in amichevole l'Albania il 16 novembre e l'Austria domenica 20. Roberto Mancini ha convocato ben 31 calciatori per le due partite. Presente un solo rossonero, vale a dire il centrocampista Sandro Tonali. Ecco, di seguito, la lista completa diramata dal ct azzurro.