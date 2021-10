Italia, “Casa Azzurri” arriva a Milano per la fase finale di Nations League

Il 5 ottobre allo ‘Spirit de Milan’ l’inaugurazione di Casa Azzurri, il 6 ottobre dalle 18 apertura al pubblico, che potrà vedere l'Italia.

A fare da cornice alla struttura che dal 1998 accompagna la Nazionale in occasione dei grandi tornei internazionali sarà lo ‘Spirit de Milan’, un ex stabilimento industriale adibito alla produzione di cristallerie, riadattato in un punto di incontro molto apprezzato dai milanesi, che ospita quotidianamente eventi musicali e offre un servizio di ristorazione caratterizzato dalle tradizioni della città. ‘Casa Azzurri’ Milano vivrà quindi in una location dal grande fascino e dalle grandi potenzialità, dedicata alla Nazionale, ai suoi partner, ai suoi sostenitori e agli appassionati di calcio, con un’area ristorante/bar e un’area per gli eventi.