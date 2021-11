Italia, Cannavaro: “Bisogna alzare il ritmo delle partite”

Cannavaro, capitano Campione del Mondo con l'Italia, ha parlato di come si può aiutare la nazionale azzurra. Ecco le sue parole.

Ancora una volta l'Italia si giocherà ai playoff l'accesso ai Mondiali e ai microfoni della Gazzetta, il capitano Fabio Cannavaro, che ha vinto il Mondiale nel 2006, ha detto come si può aiutare la nazionale azzurra: "Innanzitutto rinviare la giornata del 20 marzo per consentire un minimo di lavoro di preparazione. E poi alzare il ritmo delle gare, con gli arbitri che devono imparare a interrompere meno il gioco. Su questo aspetto "paghiamo" ancora dazio a livello internazionale. Ho visto domenica scorsa un Inter-Napoli da Premier, ma è solo una partita. Poi in Champions vediamo anche la Juve prendere 4 gol dal Chelsea. Mancini fa bene a continuare con la sua idea di gioco che ci ha reso moderni e competitivi. Ma tutto il movimento deve spingere nella stessa direzione".