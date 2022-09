Italia, arrivano 6,5 milioni dalla Nations League per il passaggio del turno

Certamente non sarà bello non vedere l'Italia ai Mondiali che inizieranno tra circa due mesi. Tuttavia, la mancata qualificazione degli azzurri stavolta sembra davvero essere più uno scherzo del destino, visti i tanti episodi negativi, che altro. C'è da ricordare che l'Italia è Campione d'Europa in carica e che tutti i risultati sotto la guida di Roberto Mancini sono stati positivi. Solo una serie di fattori sfortunati ha estromesso gli azzurri dal Mondiale in Qatar che inizierà a novembre. Anche in Nations League l'Italia ha proseguito un buon percorso, arrivando prima nel proprio difficile girone e qualificandosi alle Final Four della competizione. Un premio di consolazione per la non partecipazione ai Mondiali, ma anche economico: 6,5 milioni nelle casse della federazione in arrivo. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>