Italia, anche Sirigu va KO: è l’ennesimo infortunato per Mancini

Non specificato l'infortunio che ha costretto Sirigu a lasciare il ritiro dell'Italia in anticipo. Ecco le ultime a riguardo.

Si salvi chi può nel ritiro dell'Italia, che sta mietendo vittime continuamente. L'ultimo ad aver lasciato anzitempo la Nazionale è Salvatore Sirigu, portiere classe 1987 del Genoa, che per quanto difficilmente sarebbe entrato in campo fa comunque statistica. Sirigu è il quarto azzurro costretto al forfait in due giorni. Numeri davvero incredibili, con la speranza di non perdere altri tasselli per strada.