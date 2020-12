Inzaghi: “Scudetto? Il Milan deve crederci. Ecco però chi è la favorita”

Milan, Inzaghi e la lotta scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato della lotta scudetto e non solo. Le dichiarazioni a 'Sky Sport' riportate dall'ANSA: "A chi darei l'Oscar 2020 tra gli allenatori? A mio fratello Simone e a Pioli: meritano i maggiori riconoscimenti. Quando perdi giocatori come Ibra e Kjaer per alcune partite, quando vinci senza di loro e sei pure privo di Kessié e Bennacer, vuol dire che c'è sostanza. Perciò il Milan fa bene a crederci. Per lo scudetto penso che la favorita sia comunque l'Inter: ha solo una competizione da giocare. La Juve lotterà sempre, poi ci sono Napoli e Roma, squadre forti".