Fallita la scalata al Milan, Investcorp potrebbe acquistare l’Inter

L' Inter potrebbe presto vivere quanto vissuto dal Milan nel 2017 prima, nel 2018 e nel 2022 poi. Ovvero, un cambio di proprietà. Specialmente nel caso in cui i nerazzurri di Simone Inzaghi non dovessero centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

Secondo Carlo Paolo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', allo studio ci sarebbe una cordata di investitori del Bahrein pronta ad investire per rilevare l'Inter dalla famiglia Zhang . Tutto, ovviamente, dipenderebbe dalle richieste, dalle condizioni e, soprattutto, dalla volontà degli imprenditori cinesi.

Investcorp prenderà l'Inter? Ci pensa da dicembre

Quello che, però, fa scalpore è che tra questi investitori è (ri)spuntato il nome di Investcorp, fondo del Bahrein che, come si ricorderà, l'anno passato si era mosso con Elliott per acquistare il pacchetto di maggioranza del Milan. La prepotente entrata in scena del fondo RedBird di Gerry Cardinale, con cui la famiglia Singer ha chiuso l'affare piuttosto rapidamente, fece però saltare le trattative tra le parti.