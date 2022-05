Internazionali di Roma, Djokovic si fa un selfie con la maglia di Ibrahimovic

Il tennista Novak Djokovic, agli internazionali di Roma, si fa un selfie con un tifoso che ha maglia di Ibrahimovic. Ecco la foto

Giornata importante per Zlatan Ibrahimovic e Novak Djokovic. Il primo potrebbe vincere un nuovo scudetto da aggiungere alla sua incredibile "bacheca", mentre il secondo si gioca la finale degli internazionali di Roma contro Tsitsipas. La curiosità è che il tennista, nella semifinale del torneo, si è fatto un selfie con un tifoso che ha mostrato la maglia di Ibrahimovic. Djokovic non si è fatto pregare, manifestando ancora una volta la sua passione per i colori rossoneri. Ecco la foto.