Inter, Zhang nei guai: banche cinesi al tribunale di Milano: le ultime | News

Le banche cinesi si sarebbero recate al Tribunale di Milano per aggredire il patrimonio del presidente dell'Inter Steven Zhang

Enrico Ianuario

Guai in vista per Steven Zhang. Secondo quanto riferisce 'milanofinanza.it', i creditori inseguono il presidente dell’Inter, Steven Zhang, fino a Milano. La scorsa settimana sono scaduti i termini per presentare ricorso a Hong Kong contro la sentenza che ha dato torto al presidente nerazzurro nella causa intentata da alcune banche cinesi, intenzionate a recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente che ha garantito, impegni, successivamente rinnegato, adducendo falsità e ignoranza.

Zhang non ha presentato ricorso, dunque si sono attivate le azioni esecutive della sentenza dello scorso luglio. Secondo 'milanofinanza.it', tra queste la richiesta al tribunale di Milano di annullare il verbale del cda del club milanese con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico. La prima udienza è già stata fissata il prossimo 8 marzo 2023 davanti al giudice Alima Zama.

A tenere le fila per gli istituti cinesi è la China Construction Bank, una quelle quattro grandi banche pubbliche di Pechino, istituto con la quale ha chiuso l’operazione la Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. Nel corso del procedimento Zhang ha rinnegato l’operazione. Inoltre, in sua difesa ha ribadito che le firme sui documenti di garanzia di rifinanziamento erano contraffatte e di non essere a conoscenza del rifinanziamento, affermazione che il giudice ha respinto. Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.