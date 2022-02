Inter, la Uefa apre un procedimento per aver violato il Fair Play Finanziario

La UEFA ha comunicato all'Inter l'apertura di un procedimento per la violazione dei termini del Fair Play Finanziario

Domani sera l'Inter affronterà il Milan per quella che sarà la gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia. Una sfida importante per le due squadre, le quali si distanziano di soli due punti in campionato e che lottano anche per trionfare in questa competizione. Campo a parte, i nerazzurri sono al centro di un'indagine da parte della UEFA. Secondo quanto riporta Giovanni Capuano su Twitter, giornalista di 'Panorama' e conduttore di 'Tutti Convocati' su 'Radio 24', lo scorso 14 febbraio la stessa UEFA ha comunicato all'Inter l'apertura di un procedimento per la violazione dei termini del Fair Play Finanziario al 30 giugno 2021. Nel mese di marzo ci sarà l'audizione dell'Inter. Milan, le top news di oggi: esclusiva Kalac, Kessié verso Barcellona.