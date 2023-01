Inter, non manca nessuno sull’aereo per Riad: presenti Zhang e Lukaku

Sull'aereo per Riad non manca nessuno in casa Inter e si segnala la presenza anche del presidente Steven Zhang e di Romelu Lukaku

Fabio Barera

L'attesa sta per finire. Il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana si giocherà tra pochi giorni e le due contendenti si stanno preparando al meglio per arrivare preparate all'appuntamento più importante del mese di gennaio. Milan e Inter vogliono ben figurare e faranno di tutto per portarsi a casa una coppa non meno importante delle altre.

Inter, tutti presenti sull'aereo che porta a Riad — L'Inter, per l'occasione, sarà al gran completo. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri si sono imbarcati sull'aereo che li porterà a Riad senza assenze. Oltre al presidente Steven Zhang sono presenti anche Samir Handanovic, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Non è detto che possano scendere in campo contro il Milan, ma la loro presenza è importante anche per l'unione del gruppo. Milan, il commento del match con l'Inter in Primavera 1 >>>