Primavera 1, Inter-Milan 1-0: commento e classifica aggiornata | News

E' terminata da pochi minuti il match valido per la 14^ giornata del campionato Primavera 1 tra Inter e Milan. Primo tempo che ha visto la squadra di Chivu prevalere su quella di Abate. Numerose, infatti, le occasioni da gol create dai nerazzurri, nonostante sia stato il Milan a partire con il piglio giusto. Dopo 9 minuti, però, è dell'Inter la prima occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma è bravo Nava ad evitare il peggio. Il portiere rossonero sarà protagonista di altre grandissime parate da qui in avanti. Un minuto più tardi para un colpo di testa nerazzurro arrivato su un altro corner battuto dai ragazzi di Chivu. Il Milan però è vivo e non ci sta a subire. All'11esimo ci prova El Hilali dalla distanza, ma il tiro è centrale e facile la presa per Botis. La gara si fa sempre più intensa, fin quando al 24esimo l'Inter va vicinissima al gol del vantaggio.

Lì si esalta Nava: prima una parata su un tiro dalla distanza, sulla ribattuta arriva Owusu ma il portiere rossonero è super ed evita che la palla entri in rete. Tre minuti più tardi clamorosa traversa colpita dall'Inter. Rinvio sbagliato della difesa rossonera con il pallone che finisce sui piedi di Kamate che spara e colpisce la traversa. Al 29esimo è il Milan ad andare vicino al gol. Eletu, lanciato in profondità, sulla linea di fondo fa partire un tiro rasoterra che attraversa tutta l'area piccola. La palla non è entrata e nessun compagno ha approfittato di questa occasione. Da questa rete fallita, nasce il gol dell'Inter. Al 33esimo Owusu, sulla destra, calcia sul palo più lontano. Complice una deviazione, questa volta Nava non può far nulla. Il primo tempo finisce con le due squadre che fanno tanta legna in mezzo al campo.

Il secondo tempo inizia con l'Inter che va subito vicina al raddoppio. Cross dalla sinistra, Esposito impatta il pallone di testa ma finisce a lato di poco. Al 54esimo il Milan potrebbe avere un'occasione che non sfrutta. Eletu recupera un pallone a centrocampo e lancia Scotti che, a sua volta, non serve la sovrapposizione dello stesso Eletu e finisce per incartarsi con il pallone. Al 66esimo Milan pericoloso in avanti. Tiro dalla distanza di El Hilali, doppia deviazione nerazzurra e palla che non entra di poco in porta. Tre minuti più tardi altra occasione per i rossoneri. Buona azione manovrata della squadra di Abate che vanno al tiro con El Hilali. Il suo tiro viene deviato e la palla finisce tra i piedi di Longhi che, spalle alla porta, di prima intenzione si gira e calcia verso la porta. Il suo tiro, però, è centrale ed è facilmente parato da Botis. Da lì in avanti tante battaglie in mezzo al campo, ma è proprio allo scadere del match che il Milan va vicinissimo al pareggio. Una palla insidiosa mette in difficoltà l'Inter in area di rigore, la sfera viene calciata e salvata sulla linea da un difensore interista! Questa l'ultima azione importante del match, con la partita che si è conclusa con una vittoria in favore dei nerazzurri.