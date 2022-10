Inter, Suning nei guai in Cina: quattro miliardi di debiti scaduti | News

Non arrivano grandi notizie per Suning, proprietario dell'Inter. La società cinese ha chiuso con un forte passivo il bilancio al 30 giugno 2022 con alcune cifre, legate alla situazione debitoria, che preoccupano addirittura per la continuità aziendale. Stando a quanto riferisce 'Calcio&Finanza', i ricavi sono crollati del 60% mentre sono aumentate le perdite. Il dato più preoccupante è quello relativo ai debiti scaduti al 30 giugno per 4,2 miliardi di euro. Come testimonia il bilancio pubblicato, è a rischio 'la capacità del Gruppo di continuare a operare'. Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.