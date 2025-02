Il giudice sportivo della Lega Serie A ha reso note le decisioni all’esito delle gare della 25^ giornata del nostro campionato. In molti attendevano questo momento per scoprire il destino di Lautaro Martinez . L'attaccante dell' Inter , infatti, era stato pescato, dalle telecamere di Dazn, a pronunciare delle presunte bestemmie subito dopo il fischio finale della sfida contro la Juventus .

Nessuna squalifica

Tuttavia, per il centravanti nerazzurro non vi sarà alcun provvedimento. La mancanza di un audio, chiaro o meno, ha impedito di verificare quanto, effettivamente, l'attaccante argentino ha pronunciato oltre a ciò che si può intuire dal labiale nei video che da ieri si stanno diffondendo sui social. Non vi sarà, dunque, neanche il ricorso alla prova tv dato che il solo labiale non sarebbe sufficiente a fare sentenza. Insomma, un caso che è destinato a diventare un pericoloso precedente e che farà sicuramente discutere anche in futuro.