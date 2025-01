Ex Milan , Thiago Silva celebra la vittoria della Supercoppa Italiana | SOCIAL

Dopo la spettacolare vittoria del Milan in Supercoppa Italiana contro l’Inter, con una rimonta che ha visto i rossoneri imporsi per 3-2, sono arrivati i complimenti anche da parte di Thiago Silva, ex difensore di grande successo con la maglia rossonera. Il brasiliano, che ha fatto la storia del Milan con il suo carisma e le sue prestazioni, ha voluto celebrare il trionfo del suo ex club pubblicando una storia su Instagram. In questo modo, Thiago ha dimostrato ancora una volta il suo affetto per la squadra e per la tifoseria rossonera, consolidando un legame che dura nel tempo.