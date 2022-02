Inter-Milan, Tavelli: “Tonali? Confronto con Barella molto bilanciato”

Fabio Tavelli, giornalista di Sky Sport, ha parlato del derby Inter-Milan e della sfida tra Sandro Tonali e Nicolò Barella

Mancano quattro giorni a Inter-Milan. Il derby si giocherà sabato 5 febbraio alle ore 18 a San Siro. Fabio Tavelli, giornalista di Sky Sport, si è concentrato sulla sfida a centrocampo tra il rossonero Sandro Tonali e il nerazzurro Nicolò Barella. Ecco cosa ha detto: "L'anno scorso Tonali era molto in difficoltà, ha avuto una stagione molto difficile. Per questo il confronto con Barella era impari. Adesso invece è molto molto bilanciato". Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".