Inter-Milan, Rivera: “Ecco il derby più importante che ho giocato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianni Rivera, leggenda vivente del Milan, ha parlato del derby più importante giocato nella sua brillante carriera. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Per me le partite erano tutte uguali, entravo in campo avendo la consapevolezza di vincere. Il derby lo sentivi di più perché in città si sentiva un’aria tesa. Il più importante è stato quello del ’61-’62, dovevamo giocare il derby e qualcuno scommetteva su quanti gol ci avessero fatto. La partita finì 3-1 per noi“.

