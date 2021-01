Inter-Milan, Pioli: “Tomori ha belle qualità. Esordio? Ci vorrà un po’”

ULTIME NOTIZIE INTER MILAN- Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le parole del tecnico emiliano su Fikayo Tomori, ultimo arrivato in casa Milan: “È un ragazzo molto intelligente e curioso. Arriva da un calcio diverso, il mio inglese è buono ma non eccezionale. Lui è attento, poi abbiamo tanti suoi compagni che parlano bene la lingua. Ha delle belle caratteristiche, belle qualità, è chiaro che ha fatto solo due allenamenti. Ci vorrà un po’ di tempo per inserirsi nel miglior modo possibile nei nostri meccanismi”.

