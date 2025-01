Pioli e il Milan: un legame che continua dopo la Supercoppa | SOCIAL

La trasferta in Arabia per la Supercoppa Italiana ha regalato al Milan non solo la vittoria in finale contro l’Inter e il prestigioso trofeo, ma anche un incontro speciale con Stefano Pioli, ex allenatore rossonero. Dopo aver allenato il Milan per cinque anni intensi, Pioli è ora alla guida dell’Al Nassr. Durante la Final Four, l’allenatore ha visitato la squadra dopo un allenamento, rievocando con affetto i suoi anni a Milanello. I suoi ricordi sono stati accompagnati da sorrisi, mentre Pioli ha condiviso con i giornalisti il legame speciale che continua a nutrire per il Milan. Presenti anche i complimenti alla squadra tramite una storia su Instagram, dopo aver assistito alla semifinale contro la Juventus e, successivamente, al trionfo in rimonta contro l’Inter. Un gesto che dimostra quanto Pioli resti legato al club rossonero, nonostante la sua nuova avventura in Arabia Saudita.