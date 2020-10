Inter-Milan, Marotta: “Derby a rischio? Non parliamo”

Ultime Notizie Milan: Marotta sul Derby

MILAN NEWS – Si avvicina sempre di più sabato pomeriggio e, dunque, si avvicina Inter-Milan. Sarà un Derby particolare, già solo per il fatto che si giocherà a porte chiuse. Inoltre, ci saranno diverse assenze causate dal Coronavirus, soprattutto in casa nerazzurra. Qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi di rinvio, ma l’amministratore delegato interista Giuseppe Marotta, all’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A oggi, intercettato dai cronisti, ha commentato (o meglio non ha commentato) così: “Non parliamo”. Due parole, un commento brevissimo, che tutto può significare e niente può dire. I prossimi giorni saranno sicuramente molto importanti in questo senso.

