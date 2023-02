Inter-Milan, scontro tra veterani: Dzeko lancia il guanto di sfida a Giroud

Edin Dzeko e Olivier Giroud saranno i due veterani in campo nel derby tra Inter e Milan, in programma alle 20:45 di domenica 5 febbraio

( fonte: acmilan.com ) - La 21ª giornata di Serie A porta, nel suo menu, il 235° Derby di Milano . Un appuntamento atteso come pochi, da sempre in grado di segnare un "prima" e un "dopo" nella stagione delle due squadre.

Inter-Milan sarà anche la sfida tra i due numeri 9, entrambi in gol nel match d'andata. Edin Džeko e Olivier Giroud sono i due giocatori più anziani (entrambi nati nel 1986) ad aver partecipato ad almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. L'attaccante francese ha trovato la via della rete nei primi due Derby giocati in carriera in Serie A (tre gol): nessun giocatore rossonero, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), ha segnato nei primi tre Derby giocati in campionato. Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?