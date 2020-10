Inter-Milan, De Vrij: “Penso alla partita di domani, non al Derby”

Ultime Notizie Milan: De Vrij si concentra sulla Nazionale

MILAN NEWS – I giocatori sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali, ma il Derby si avvicina. Sabato pomeriggio si giocherà Inter-Milan, ma prima, domani sera, ci sarà Italia-Olanda, quarta giornata della Nations League. Match abbastanza importante per entrambe le squadre, come sottolinea Stefan De Vrij, difensore classe 1992 degli Orange e dei nerazzurri, che ha parlato oggi in conferenza stampa al fianco del commissario tecnico olandese Frank De Boer. Ecco le parole del centrale: “Mi concentro sulla partita di domani, poi vediamo…”

