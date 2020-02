Inter-Milan 0-2 al 45′: rossoneri in gol con Rebic ed Ibrahimovic

NEWS MILAN – È terminato da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il primo tempo del derby di Milano, Inter-Milan: 0-2 per i rossoneri, in virtù di un gol, al 40′, segnato da Ante Rebic, il quale, approfittando, di una sponda aerea di Zlatan Ibrahimovic, ha approfittato di un’errata uscita di Daniele Padelli per depositare nella rete sguarnita.

Raddoppio, nel recupero del primo tempo, grazie proprio ad Ibrahimovic che, da pochi passi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha trafitto ancora Padelli. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra Inter e Milan dallo stadio ‘Giuseppe Meazza‘, continua a leggere >>>

