LionRock ha confermato di essere uscita da diverso tempo dall'Inter, come già era stato rivelato, ma ancora la FIGC non è stata avvisata

Qualche mese fa avevamo riportato un'inchiesta di 'Dagospia', secondo cui LionRock sarebbe uscita dall' Inter , ma il club nerazzurro non avrebbe avvisato la FIGC . Uno dei portavoce di questo fondo asiatico, che ha avuto il 31% delle quote del club nerazzurro, avrebbe comunicato all'agenzia Reuters di essere uscito da 3 anni dalla società. I club, però, sono obbligati, secondo le norme attualmente vigenti, a riferire questi cambiamenti societari ai massimi organi. Una cosa che, la Beneamata, finora non avrebbe mai fatto. La vicenda, nel corso dei mesi, sembra essersi spenta, ma nelle ultime ore è emerso un aggiornamento molto importante.

Inter, LionRock conferma tutto: ma ancora la FIGC non è stata avvisata …

Secondo quanto si legge sul sito di LionRock, infatti, la società conferma di essere uscita dall'Inter nel lontano 2021. Da quel momento, in ogni caso, non sarebbe mai arrivata una comunicazione alla FIGC da parte dei nerazzurri. Vedremo se questo porterà a delle conseguenze, anche se finora, nonostante ci fosse dietro un'inchiesta di 'Dagospia', non sono stati presi dei provvedimenti. Il fatto che la stessa società si sia esposta in questo modo, però, può essere un segnale importante all'interno di una vicenda comunque complicata.