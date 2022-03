Inter, Lautaro Martinez negativo al Covid: ci sarà contro la Juventus / News

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è negativo al Covid. L'argentino sarà a disposizione per il big-match di Serie A contro la Juventus

Buone notizie per l'Inter. Dopo aver rinunciato alla convocazione della Nazionale argentina causa Covid, Lautaro Martinez è risultato negativo al tampone. Simone Inzaghi sorride, perché avrà a disposizione il suo numero 10 per il big-match in Serie A contro la Juventus. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito Lautaro è tornato ad allenarsi già oggi nel centro sportivo di Appiano Gentile. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.