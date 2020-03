Inter, la lettera di Marotta: “Vogliamo giocare prima con la Sampdoria”

ULTIME NEWS INTER – Continua lo scontro tra l’Inter e la Lega Serie A in merito al recupero delle partite rinviate per il coronavirus. Particolare attenzione sta destando il big-match Juventus-Inter, che sembra possa giocarsi già in questo weekend. Come scritto nella lettera dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, la decisione non è condivisa. L’ex Juventus spiega che bisogna rispettare il calendario, per questo motivo si dovrebbe prima recuperare la gara contro la Sampdoria, rinviata in precedenza per lo stesso motivo. Una richiesta, definita ‘neppure valutabile’, che alimenta ancora di più lo scontro tra l’Inter e i vertici della Lega Serie A. Intanto anche il presidente Steven Zhang non le ha mandate a dire a Paolo Dal Pino, continua a leggere >>>

