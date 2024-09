Marco Ferdico , capo ultrà dell' Inter , è finito in carcere dopo un'indagine che ha rivelato le pressioni esercitate sulla società nerazzurra per ottenere più biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Come riportato da Calcio e Finanza, l’inchiesta si basa su intercettazioni risalenti a maggio 2023 .

In particolare, Ferdico ha chiesto direttamente all’allenatore Simone Inzaghi di intercedere con la dirigenza per avere altri 200 biglietti. Inzaghi ha risposto promettendo il suo intervento: "Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta… mi attivo e ti dico cosa mi dicono". Ferdico ha sottolineato la necessità di avere più biglietti per "esser tranquilli", visto che i 1.000 biglietti iniziali non bastavano per soddisfare la curva.