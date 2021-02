Inter, interrotte le trattative con BC Partners: si cercano altri fondi

Cessione Inter, clamorosa svolta con BC Partners

Da diverse settimane andavano avanti alcuni discorsi tra Suning e BC Partners per la cessione dell’Inter, ma arrivano novità importanti che hanno del clamoroso. Fonti vicine a Suning, infatti, hanno riferito all’ANSA che il dialogo con BC Partners si è interrotto, ormai da quasi 10 giorni in realtà. Si aggiunge anche che non ci siano stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore nel club. La ricerca prosegue attraverso conversazioni con altri importanti fondi internazionali.

Ovviamente a spingere Suning a dire no c’è stata innanzitutto una notevole differenza sul valore delle azioni e sulla valutazione complessiva del club. Inoltre Suning non ha gradito la forte esposizione mediatica del fondo, che la scorsa settimana ha terminato la due diligence. Venerdì è scaduta l’esclusiva e ora, ovviamente, si torneranno ad ascoltare altre offerte, come quelle del fondo svedese EQTe e quello statunitense Arctos.

