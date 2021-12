Inter, il PIF pronto ad acquistare il club nerazzurro | Serie A News

Secondo l'Internation Business Times, il PIF acquisterà nei prossimi giorni l'Inter: l'affare è di circa un miliardo di dollari

Secondo quanto riferisce l'International Business Times, una testata specializzata in affari del mondo economico a livello statunitense, il PIF acquisterà nei prossimi giorni l'Inter. Come ben si sa, PIF - che sta per 'Saudi Arabia Public Investment Fund' - è anche proprietario del Newcastle, club di Premier League. Riguardo l'affare nerazzurro, il fondo di investimento arabo, secondo l'IBT, preleverà il club attualmente presieduto da Steven Zhang per una cifra che si aggira intorno a un miliardo di dollari, ovvero a 900 milioni di euro.