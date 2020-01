Inter, due giornate a Lautaro Martinez: salterà il derby contro il Milan

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato dal sito della Lega Calcio, Lautaro Martinez salterà il derby Inter-Milan. L’argentino, espulso in occasione di Inter-Cagliari, è stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo. Ecco il comunicato:

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00:

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Di-rettore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallo-ne mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara”.

Intanto ecco i convocati di Stefano Pioli per Milan-Torino, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android