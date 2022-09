Inter, la Curva Nord contro la proprietà: “Zhang Vattene”

I recenti risultati in classifica certamente non aiutano ma il clima in casa Inter non è certamente dei più sereni e non solo per fattori direttamente dipendenti dal rettangolo verde di gioco. Stando infatti a quanto riportato oggi sull'edizione online della Gazzetta dello Sport, la Curva Nord dell'inter sarebbe apertamente in contestazione verso la proprietà ed il presidente Steven Zhang.