Inter, Coppa Italia con vista scudetto: il primo coro in aereo è contro il Milan

Dopo la vittoria della Coppa Italia, i giocatori dell'Inter fanno partire il coro in aereo contro il Milan. Lo scudetto è un chiodo fisso

Dopo la conquista della Supercoppa Italiana, l'Inter ha messo in bacheca il secondo trofeo stagionale, battendo nuovamente la Juventus in finale di Coppa Italia. Una vittoria voluta, sudata e arrivata dopo 120 minuti di battaglia. Ma, evidentemente, tutto ciò non basta: il retroscena di 'Gazzetta.it' è emblematico in questo senso. Sembra infatti che, al ritorno da Roma, in aereo, i calciatori nerazzurri abbiano intonato un coro prima tutti gli altri, vale a dire: "chi non salta rossonero è...".