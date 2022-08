Inter, presto la cessione? Oaktree non vuole fare come Elliott con il Milan

Il gruppo Suning potrebbe vendere l'Inter per ripagare il debito ad Oaktree, che non vorrebbe ereditare il club come successo ad Elliott con il Milan

Scossone in vista in casa Inter? Stando a quanto riferisce 'Il Sole 24 Ore' stanno ritornando con forza le voci che vogliono una cessione del club nerazzurro . Le indiscrezioni parlando della banca statunitense 'Goldman Sachs', pronta a mandare a potenziali investitori dei documenti riservati che riguardano il club attualmente guidato da Suning.

Il motivo principale sarebbe legato alla volontà di Oaktree di non emulare le gesta di Elliott. Il fondo, che ha prestato 275 milioni di euro all'Inter, non vorrebbe ereditare il club così come hanno fatto i Singer con il Milan. Nell'accordo, infatti, è presente la stessa clausola che era presente ai tempi del prestito concesso da Elliott a Yonghong Li. I tassi di interesse particolarmente alti potrebbero dunque spingere la cordata cinese ad abbandonare la nave così da ripagare i debiti in maniera più agevole possibile.