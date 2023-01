Inter, brutte notizie: Calhanoglu a rischio per la Supercoppa contro il Milan

Simone Inzaghi rischia di non avere a disposizione Hakan Calhanoglu per la Supercoppa contro il Milan: le ultime sulle sue condizioni

Hakan Calhanoglu rischia di saltare la finale di Supercoppa contro il Milan. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', il centrocampista turco è uscito anzitempo durante il match contro il Monza a causa di un problema all'ileopsoas, ovvero il flessore dell'anca. Per avere certezze, in ogni caso, bisognerà attendere gli esami strumentali a cui si sottoporrà l'ex numero 10 rossonero. Per quanto riguarda Barella, anche lui uscito dolorante dal Brianteo, niente di preoccupante. Inzaghi, in ogni caso, spera di recuperare Brozovic, fermo per infortunio dal Mondiale in Qatar.