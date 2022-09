Inter, Antonello: “Nuovo stadio essenziale per competere ad alti livelli”

Nuove dichiarazioni in merito alla questione nuovo stadio San Siro e non solo da parte dell'amministratore delegato area corporale dell'Inter , Alessandro Antonello . Uno dei punti chiave della questione resta il seguente: un nuovo impianto è fondamentale per aumentare la competitività dei club

"Sono tre anni che Inter e Milan hanno presentato un master plan per il nuovo stadio e nelle ultime ore abbiamo anche depositato nuovamente al comune di Milano il piano di fattibilità tecnica ed economica. Non parliamo solo di uno stadio ma di un distretto dell'entertainment di cui la città potrà beneficiare. Dovrà essere un progetto ecosostenibile, ad ogni modo senza questo tipo di infrastrutture Inter e Milan difficilmente potranno competere ad altissimi livelli internazionali. Chiaro che lo stadio porterebbe importanti ricavi. In Italia è necessario un intervento sugli stadi anche in vista di una candidatura per gli Europei del 2032".