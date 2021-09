Inghilterra, Southgate: “Saka applauditissimo, speriamo superi l’Europeo”

Torna in campo Saka con l'Inghilterra a Wembley. Tanti applausi per lui, ecco le parole del commissario tecnico inglese.

È stato protagonista nell'Inghilterra agli Europei 2021, ma in negativo, Bukayo Saka. Il classe 2001 aveva sbagliato il calcio di rigore decisivo in finale contro l'Italia, che ha consegnato il trofeo alla squadra azzurra. Si è fatto però perdonare oggi, o almeno ci ha provato, segnando un gol contro l'Andorra. Non sarà la stessa cosa, ma da qualcosa bisognerà pur ricominciare. I tifosi inglesi sembrano aver apprezzato e soprattutto dimenticato, visto che il giovane dell'Arsenal è stato molto applaudito. Di questo ha parlato Gareth Southgate, CT inglese, ai microfoni di ITV Sport: "Ha ricevuto grande affetto prima e durante la partita. È fantastico, dimostra quanto sia benvoluto, anche all'interno della squadra. Spero lo aiuti a chiudere il capitolo Europeo, anche se non credo che ci sia un solo giocatore nello spogliatoio che pensi qualcosa di negativo su di lui".