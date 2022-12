Inghilterra-Francia, Giroud segna il gol del vantaggio dei francesi | News

Ha segnato ancora Olivier Giroud: l'attaccante del Milan ha portato in vantaggio la sua nazionale nel match contro l'Inghilterra

Segna sempre Giroud. L'attaccante del Milan ha appena segnato il gol del 2-1 durante il match tra Inghilterra-Francia, gara valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Azione dei galletti che si è sviluppata da un calcio d'angolo: cross di Griezmann dalla sinistra e stacco imperioso di Giroud che sovrasta Maguire. Milan, due anni fa Kalulu esordiva in rossonero: oggi è un leader