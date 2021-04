Infortunio Lucas Vazquez, distorsione al crociato: stagione finita | News

Lucas Vazquez, obiettivo di mercato del Milan, nella gara di ieri ha subito un infortunio al crociato nel match contro il Barcellona

Durante il match di ieri sera tra Real Madrid e Barcellona, Lucas Vazquez è uscito al 37esimo minuto del primo tempo durante il 'clasico'. L'esterno destro dei 'galacticos', stando a quando comunicato dal club, ha riportato una distorsione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro. Questo è quanto evidenziato dagli esami strumentali effettuati nella mattinata di oggi. Per lui la stagione è finita. Zidane dovrà fare a meno di un uomo molto importante, specialmente in questa parte di stagione dove i 'blancos' sono in piena corsa per la Champions League e per la Liga. Proprio Lucas Vazquez è un obiettivo di mercato del Milan. Lo spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato con la società madrilena. Se non dovesse rinnovare, Maldini potrebbe acquistarlo a parametro zero, anche se questo infortunio potrebbe cambiare il corso degli eventi. Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.