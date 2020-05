Infortunio Ibrahimovic: ecco quante e quali partite salterà

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic qualche giorno fa ha accusato un infortunio, precisamente una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Un problema inaspettato, che crea non pochi problemi al Milan e a Stefano Pioli.

Ibra starà fuori per più di un mese, almeno stando a quanto riferiscono i colleghi di Tuttosport. Salterà almeno 7-8 partite: Juventus (semifinale Coppa Italia), eventuale finale e poi le sfide contro Lecce, Roma, Spal, Lazio e Juventus in Serie A. Il suo rientro dovrebbe coincidere con la sfida in trasferta contro il Napoli (prevista per l’11 o il 12 luglio), anche se più verosimilmente potrebbe rientrare nella sfida a San Siro contro il Parma prevista tra il 14 e il 16 luglio.

