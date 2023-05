“La Juve ha rubato, Gravina cambi spacciatore”: indagine su Bandecchi

"Lo sport deve adattarsi alla giustizia regolare, se è dimostrato che hai rubato vai in galera, punto e basta. Secondo me la Juventus ha rubato? Sì, le indagini dicono questo ". In riferimento, poi, al commento di Gravina sul verdetto ("Ritengo sia il risultato più bello per il calcio italiano. Ci auguriamo di aver riportato serenità"), Bandecchi aveva messo il carico da novanta.

"Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore. Ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò - scusate - io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi".