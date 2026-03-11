Il giornalista italiano Stefano Impallomeni, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto tra Inter e Milan: le sue parole...

Il giornalista italiano Stefano Impallomeni, intervento ai microfoni di TMW Radio, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto tra Inter e Milan. Come sappiamo, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vinto il derby e si sono portati a -7 punti dall'Inter capolista. Per poter provare a conquistare il tricolore, i rossoneri dovrebbero vincere tutte le partite da qui al termine della stagione, mentre l'Inter dovrebbe cadere in alcuni big match. Ecco, di seguito, il pensiero di Impallomeni in merito: