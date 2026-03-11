Il giornalista italiano Stefano Impallomeni, intervento ai microfoni di TMW Radio, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto tra Inter e Milan. Come sappiamo, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vinto il derby e si sono portati a -7 punti dall'Inter capolista. Per poter provare a conquistare il tricolore, i rossoneri dovrebbero vincere tutte le partite da qui al termine della stagione, mentre l'Inter dovrebbe cadere in alcuni big match. Ecco, di seguito, il pensiero di Impallomeni in merito:
Milan, le parole del giornalista Stefano Impallomeni sulla lotta scudetto tra le due formazioni milanesi: "L'Inter deve avere una reazione immediata, non deve dare morale al Milan. Sette punti sono tanti ma anche pochi. Deve dare una risposta dal punto di vista psicologico. E' una squadra che sta dominando, ha perso il derby ma deve riprendere la marcia. Il Milan però avrà la forza di fare filotto?"
