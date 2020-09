Il Milan riscatta Rebic: lui cambia numero di maglia!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, a titolo definitivo. E lui, per “festeggiare” decide di cambiare numero di maglia. Dal numero 18, ha deciso di passare al numero 12. Quest’ultimo era sulle spalle di Andrea Conti, il quale a sua volta passerà al 14.

La notizia del suo riscatto era attesa già da ieri, ora c’è l’ufficialità. Dopo l’annuncio della cessione di André Silva, arriva quello dell’acquisto del croato. Ecco il comunicato ufficiale e i dettagli contrattuali.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”.

Contratto di ben 5 anni per Rebic, fino al giugno 2025 per l’appunto. Un’altra importante chiusura per il Milan, di una trattativa che era già stata imbastita da tempo con l’Eintracht Francoforte.

L’INTERVISTA A KJAER NEL POST MILAN-BRESCIA >>>