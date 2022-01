Il Milan riparte da Ibrahimovic. Lo svedese protagonista anche nel 2022

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, riparte da protagonista anche in questo 2022. Lo svedese dovrebbe essere titolare contro la Roma

Un nuovo anno importante per Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante del Milan, anche in questo 2022 sarà decisivo. A prescindere dall'età, lo svedese è diventato un punto di riferimento indispensabile sia fuori sia dentro al campo, con gol e prestazioni di livello.

Ibrahimovic dovrebbe partire titolare contro la Roma, gara che si giocherà domani a San Siro. Zlatan ha saltato l'ultima gara del 2021 per un sovraccarico al ginocchio sinistro, ma ora ha perfettamente recuperato. Olivier Giroud, dunque, dovrebbe accomodarsi in panchina. Ibra vuole continuare a far sognare i tifosi e a fare gol: dal gennaio 2020, cioè dal suo ritorno in rossonero, ha segnato 32 gol in 48 presenze di campionato. Insomma, un vero gigante. Milan, le top news di oggi: Pioli e Mou in conferenza. Piace Berti