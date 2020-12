Il Milan per Milano: l’iniziativa per le persone in difficoltà causa Covid-19

Fondazione Milan, ecco l’iniziativa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“Fondazione Milan, insieme al Comune di Milano per sostenere lo sviluppo della Food Policy, donerà alla città un nuovo spazio di quartiere per aiutare la popolazione in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Da gennaio, infatti, inizieranno i lavori per l’apertura di un nuovo Hub nel quartiere Gallaratese, all’interno del Municipio 8 di Milano (vicino alla sede di AC Milan). La Onlus rossonera rinnova il proprio impegno per un progetto che mira alla ridistribuzione delle eccedenze alimentari, con particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli. Qui verranno raccolti, infatti, non solo alimenti specifici per neonati e bambini e di altri prodotti per la fascia di età 0-6 anni.

Il nuovo Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare, il quarto cittadino che si aggiunge a quelli già attivi nei quartieri Isola, Lambrate ed in fase di avvio a Corvetto, nello specifico contribuirà alla raccolta di cibo per 60 tonnellate all’anno, equivalenti a 220mila pasti. In questo modo sarà possibile servire una ventina di enti del terzo settore impegnati quotidianamente nel sostegno alle fasce più deboli e fragili.

Inoltre, questo nuovo centro di raccolta e distribuzione potrà essere di supporto anche per gli altri Hub in maniera trasversale per far fronte, uniti come in una squadra, alle diverse esigenze che emergeranno dai vari territori e dai vari quartieri cittadini. Un lavoro fondamentale per essere vicino a chi sta vivendo una situazione di crisi e difficoltà.

Già a marzo e aprile Fondazione Milan aveva sostenuto questa attività con una raccolta fondi che è stata destinata all’acquisto di derrate alimentari da mettere a disposizione del Dispositivo Aiuto Alimentare basato su 10 Hub temporanei per la distribuzione di cibo alle famiglie fragili. Prosegue ora il cammino della famiglia rossonera in ambito sociale a fianco di Milano”.

Pessime notizie per Ibrahimovic: nuovo stop e condizioni >>>