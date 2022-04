Il Milan e i torti arbitrali: Pioli risponde a Simone Inzaghi

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla risposta che Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dato a Simone Inzaghi

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Stefano Pioli. Il tecnico del Milan non fa mai polemica, tanto è vero che dopo la gara contro l'Inter ha preferito andarsene piuttosto che commentare il gol annullato a Bennacer, ma ieri si è tolto un sassolino dalla scarpa.

A una domanda molto precisa di Franco Ordine ("Dando per scontato un luogo comune secondo cui tra torti e favori alla fine i conti tornano, cosa deve succedere da qui a fine campionato perchè tornino i tuoi conti?), Pioli ha risposto così: "In queste cinque partite bisogna che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi". Evidente la risposta a Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, che aveva detto che i torti arbitrali si compensano durante la stagione.