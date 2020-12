Il Milan compie 121 anni: le parole del presidente Scaroni | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Scaroni

MILAN NEWS – Giornata importante in casa rossonera. Il Milan compie 121 anni. Una storia fatti di trionfi e di vittorie in Italia, in Europa e nel mondo.

Il club rossonero, attraverso il proprio account Twitter, ha pubblicato le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan. Ecco cosa ha detto: “121 anni di storia, amore, passione, fedeltà, orgoglio e vittorie. E un futuro da scrivere e costruire insieme. Buon Compleanno al nostro Milan”.

