IFAB, i 5 cambi saranno confermati e diventeranno permanenti

IFAB che ha deciso di promuovere le cinque sostituzioni, introdotte nella pandemia, facendoli entrare nel regolamento del calcio.

Dopo lo stop per la pandemia, l'IFAB aveva momentaneamente introdotto cinque sostituzioni per le squadre, così da consentire ai giocatori di non affaticarsi troppo. Si sarebbe dovuto giocare continuamente per recuperare le partite slittate e anche l'anno dopo ci sarebbe stato poco riposo. Le cinque sostituzioni però hanno funzionato e così l'IFAB ha poi deciso di prolungare il tutto per un altro anno. Adesso, secondo Sport, i cinque cambi sono destinati a diventare una realtà consolidata del gioco del calcio mondiale. Entreranno infatti a far parte del regolamento ufficiale in modo permanente.